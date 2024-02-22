Иркутянину дали 10 лет за телефон и «условку»

Преступление было совершено 6 октября 2023 года вечером. Обвиняемый находился в скупке на улице Советской, где выхватил у продавца из рук сотовый телефон и скрылся. Стоимость телефона составила шесть тысяч рублей. И всё бы ничего, но молодой человек, как выяснилось после его задержания, является рецидивистом. Ранее он отбывал наказание за имущественные преступления. Находясь на свободе, он получил несколько условных сроков. В связи с этим наказания сложили, условное осуждение отменили, и теперь по совокупности приговоров юноша отправится за колючую проволоку.