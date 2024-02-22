Мошенники обманом проникли в личный кабинет Госуслуг жительницы Приморья

Аферисты начали звонить своим жертвам от имени сотовых операторов и предлагать продлить договор абонентского обслуживания через аккаунт на портале государственных услуг. Всё, что требуется от абонента — заверяют жулики — это сообщить собеседнику код авторизации из поступившего смс-сообщения.

На самом деле, как только обманутый человек сообщает секретное сочетание цифр, он даёт злоумышленникам доступ ко всей персональной информации, хранящейся на Госуслугах. А там могут были данные банковских карт, сведения о недвижимости и автомобиле, доступ к электронной цифровой подписи.

В качестве примера подобного обмана, полицейское ведомство приводит историю 45-летней жительницы Спасска-Дальнего. Позвонивший женщине лже-представитель провайдера мобильной связи сначала пригласил её в офис якобы для продления договора обслуживания SIM-карты. Затем мужчина «посоветовал» сэкономить время и составить заявление на Госуслугах. Во время разговора женщине пришел код с «Госуслуг» и мошенник попросил его продиктовать для регистрации заявления, что обманутая гражданка и сделала.