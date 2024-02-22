Мошенники обманом проникли в личный кабинет Госуслуг жительницы Приморья

Новую схему проникновения в личные кабинеты на портале Госуслуг придумали мошенники. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Аферисты начали звонить своим жертвам от имени сотовых операторов и предлагать продлить договор абонентского обслуживания через аккаунт на портале государственных услуг. Всё, что требуется от абонента — заверяют жулики — это сообщить собеседнику код авторизации из поступившего смс-сообщения.
На самом деле, как только обманутый человек сообщает секретное сочетание цифр, он даёт злоумышленникам доступ ко всей персональной информации, хранящейся на Госуслугах. А там могут были данные банковских карт, сведения о недвижимости и автомобиле, доступ к электронной цифровой подписи.
Позже женщина обнаружила, что войти в личный кабинет на портале она не может. К счастью жительница Приморья вовремя связалась со службой техподдержки и восстановила доступ. После этого женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».