Полуголый сидел под дверью и ждал маму: увидев синяки на теле внука, родные заявили на 24-летнюю дочь в полицию

В Ростовской области осудили мать, которая жестоко обращалась с грудничком. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, мать частенько избивала ребенка, а еще могла оставить дома одного на всю ночь.
ОНА — БЕРЕМЕННАЯ, ОН — В ТЮРЬМЕ.
По словам знакомых женщины, Ирина рано покинула родительский дом. Как только ей исполнилось 18 лет, переехала в Ростов к своему кавалеру. Тот не торопился с предложением. А когда молодая женщина узнала о беременности, будущего отца ребенка и вовсе посадили в тюрьму.
На выручку беременной пришли родители. Они купили дочери квартиру и помогали деньгами. Казалось бы, все для спокойной жизни есть.
Но молодая мать вместо того, чтобы вникать в тонкости воспитания, стала злоупотреблять спиртным. Причем ее не смущало то, что малыш — на грудном вскармливании.
«СПАТЬ КРЕПЧЕ БУДЕТ!».
В купленную родителями квартиру стали часто захаживать сомнительные гости, с которыми Ирина и пила. Но даже собутыльники удивлялись тому, как женщина относится к сыну.
Так один из них сделал замечание по поводу того, что кормление грудью и водка — вещи несовместимые. Но мать лишь отмахнулась и ответила: «Зато спать крепче будет!».
А когда малышу исполнилось пять месяцев, Ирина впервые подняла на него руку. Женщина дала пощечину за то, что тот не хотел спать.
Говорят, бабушка и дедушка подозревали, что Ирина не справляется с материнскими обязанностями. Но даже они представить не могли, что их дочь может бить грудничка.
Так, отметину на лице от пощечины женщина объяснила тем, что на малыша упал держатель для игрушек. И родные поверили.
ХУДЕНЬКОЕ ТЕЛЬЦЕ БЫЛО ПОКРЫТО СИНЯКАМИ.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, однажды женщина ударила сына кулаком по спине на глазах у подруги. Поводом стало то, что малыш капризничал.
— Я его так успокаиваю, — пояснила мать приятельнице.
Не известно, как долго бы ребенок жил в таких условиях, если бы Ирину не позвали на очередную пьянку. В этот раз она решила не тащить с собой малыша, а просто оставила сына в квартире. К этому времени мальчику исполнилось уже девять месяцев.
По словам собеседника издания, малыш так громко плакал, что привлек внимание соседки. Та позвонила родителям Ирины.
Когда те примчались к внуку и открыли дверь, то на минуту потеряли дар речи. В грязной квартире на полу в прихожей прямо у входной двери, словно ожидая маму, сидел полуголый малыш. Худенькое тельце мальчика было покрыто синяками.
ПРИГОВОРИЛИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ.
Родственники увезли внука к себе и рассказали о случившемся в полиции.
Как сообщил старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин, в отношении женщины возбудили уголовно дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Суд признал ее виновной. Ирину приговорили к 360 часам обязательных работ. Однако приговор в законную силу не вступил, поэтому у женщины еще есть время его обжаловать.
Пока же ее сын живет с бабушкой и дедушкой.