ВСУ атаковали автобус в Херсонской области с помощью FPV-дрона

Дрон направили на движущийся по дороге Новая Каховка — Тополевка автобус с пассажирами. «Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками были ранены сам водитель и одна из пассажирок», — отметил Сальдо. Он добавил, что водителю оказали помощь на месте, женщину госпитализировали.