В Хабаровске грузчик решился на преступление ради икры

Товар на 40 тысяч рублей, как позже выяснилось, похитил мужчина. Он работает грузчиком в торгово-монтажной организации. Фигурант не устоял перед соблазном и решился на преступление. Впрочем, у него в прошлом уже были прецеденты — его обвиняли грабежах, краже и разбое. Когда похитителя вычислили и задержали, продукцию он съел.