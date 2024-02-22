В Хабаровске грузчик решился на преступление ради икры

Товар на 40 тысяч рублей, как позже выяснилось, похитил мужчина. Он работает грузчиком в торгово-монтажной организации. Фигурант не устоял перед соблазном и решился на преступление. Впрочем, у него в прошлом уже были прецеденты — его обвиняли грабежах, краже и разбое. Когда похитителя вычислили и задержали, продукцию он съел.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, найти фигуранта удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.