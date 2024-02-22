В Калининграде спасли мужчину, на которого собутыльник напал с мачете

Сотрудники патрульно-постовой службы спасли жизнь раненому жителю Калининграда.
Проезжая по улице Полтавской, стражи порядка заметили женщину, которая жестами обозначала, что ей необходима помощь. Полицейские остановились, и гражданка сообщила, что во время совместного распития на территории пункта приёма металлолома на её супруга напал собутыльник, который нанёс ему несколько ударов мачете по телу.
Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника и задержали его. Однако пострадавшего мужчину им найти не удалось. Сотрудники ППСП уточнили у супруги адрес проживания и передали информацию коллегам.
Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в квартире пострадавшего в тяжелом состоянии из-за проникающей раны брюшной стенки и многочисленных порезов кистей и предплечий.
Калининградцу оказали доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.
А на напавшего неоднократно судимого 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Злоумышленник помещён под стражу, ведётся расследование.