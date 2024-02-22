В Калининграде спасли мужчину, на которого собутыльник напал с мачете

Проезжая по улице Полтавской, стражи порядка заметили женщину, которая жестами обозначала, что ей необходима помощь. Полицейские остановились, и гражданка сообщила, что во время совместного распития на территории пункта приёма металлолома на её супруга напал собутыльник, который нанёс ему несколько ударов мачете по телу.