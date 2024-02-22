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В Уфе эвакуированных после пожара жильцов разместили в школе

В Инорсе на улице Ферина, ⅓ сегодня утром произошел серьезный пожар с погибшим. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы.
Источник: МЧС Башкирии

Напомним, пожар произошел в квартире на втором этаже. Всего было спасено 62 человека, один мужчина погиб.

Эвакуированных жителей дома временно размещали в МАОУ "Центр образования № 51.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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