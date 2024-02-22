В Уфе эвакуированных после пожара жильцов разместили в школе

Напомним, пожар произошел в квартире на втором этаже. Всего было спасено 62 человека, один мужчина погиб.
Эвакуированных жителей дома временно размещали в МАОУ "Центр образования № 51.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Напомним, пожар произошел в квартире на втором этаже. Всего было спасено 62 человека, один мужчина погиб.
Эвакуированных жителей дома временно размещали в МАОУ "Центр образования № 51.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.