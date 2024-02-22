Сбежавшего из воинской части 20-летнего контрактника задержали на Бору

20-летнего контрактник, который сбежал из борской воинской части, задержан. Об этом сообщил предприниматель Алексей Зоров.
Напомним, что на минувшей неделе стало известно, что молодой человек самовольно покинул часть. При этом он был замечен в разных поселках Борского района, а также в Нижнем Новгороде.
Задержать беглеца удалось 21 февраля. Его нашли в ресторане быстрого питания. Дезертиру может грозить уголовная ответственность. При этом окончательное решение будет принимать военная прокуратура.
Ранее мы писали, что в минувшем году нижегородские полицейские поймали военнослужащего с наркотиками. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.