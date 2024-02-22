В Краснодаре забрали собаку-поводыря у избившей ее слабовидящей женщины

Действия краснодарки не поддаются оправданию, однако женщина лишилась своего четвероного помощника, который позволял быть ей более мобильной. Благодаря собаке-поводырю она смогла устроиться на работу в службу доставки и легче ориентироваться, передвигаясь по большому городу. Теперь же слабовидящая женщина останется без проводника, что делает ее жизнь менее безопасной, а выполнение функций курьера практически невозможным.