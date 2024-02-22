В Краснодаре забрали собаку-поводыря у избившей ее слабовидящей женщины

В Краснодаре на минувших выходных местная жительница, подрабатывающая курьером, избила свою собаку-поводыря Джека. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлели произошедшее.
На кадрах видно, как слабовидящая женщина несколько раз бьет животное ногой. Поведение краснодарки возмутило пользователей Сети. На инцидент также отреагировал кинологический центр. Его представители заявили, что вернут четвероного друга к себе на базу. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».
На днях сотрудник центра приехал в Краснодар, чтобы забрать Джека. Сейчас собака вместе с тренером-дрессировщиком направляются обратно в Москву на поезде. Уже в ночь на 23 февраля они прибудут в столицу, сообщили в Телеграм-канале «Собаки-помощники».
Действия краснодарки не поддаются оправданию, однако женщина лишилась своего четвероного помощника, который позволял быть ей более мобильной. Благодаря собаке-поводырю она смогла устроиться на работу в службу доставки и легче ориентироваться, передвигаясь по большому городу. Теперь же слабовидящая женщина останется без проводника, что делает ее жизнь менее безопасной, а выполнение функций курьера практически невозможным.
Произошедшее ставит под угрозу трудоспособность горожанки и возможность получения ею стабильного дохода.