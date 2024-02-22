На Авдеевском направлении: в группировке войск «Центр» заявили об отражении семи контратак ВСУ за сутки

В МО уточнили, что покинувшие позиции в Авдеевке боевики оставили, в частности, более 20 гранатомётов различных типов, в том числе автоматических. На позициях противника также найдены более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии. Также захвачен терминал системы Starlink и тяжёлый квадрокоптер.