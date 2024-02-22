«Это позор»: в Новосибирской области 28-летнему парню назначили 9,5 лет колонии по сомнительному делу о сбыте наркотиков

— Это позор. Я не остановлюсь, я выступлю везде, где только смогу. Нет ни одного доказательства в пользу виновности Димы, они все указывают против оперативников. Когда вся эта история началась Диме был 21 год, сейчас уже 28. Они испортили жизнь ему, они испортили жизнь мне. Мы даже были уже согласны на условный срок, лишь бы вся эта история закончилась, чтобы они от нас отстали, — заявила редакции мама парня Ирина Кремнева.