«Это позор»: в Новосибирской области 28-летнему парню назначили 9,5 лет колонии по сомнительному делу о сбыте наркотиков

Напомним, что осенью 2017 года спортсмен-тяжелоатлет стал фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков. В тот день молодой человек возвращался из больницы, однако до своей квартиры ему так и не удалось добраться.
— Я проходил лечение, точнее, наблюдение в больнице от военкомата и когда приехал домой, меня вечером возле подъезда задержали люди в штатском. Никаких удостоверений они не показали, я их до сих пор не видел и не знаю, кто они. Меня сразу увезли в отделение, — рассказывал ранее «Прецеденту» Дмитрий Кремнев.
Только через определенное время сибиряк узнал от следователя, что его заподозрили в сбыте синтетического наркотика через тайники-закладки.
— Следователь предъявил мне обвинение. Но я сразу написал отказ, воспользовался 51 статьей Конституции, поскольку я не причастен к этому преступлению. Ну, а дальше меня отправили в ИВС, а потом в СИЗО, — рассказывал Дмитрий.
По словам адвоката Дмитрия Сикорского, его подзащитного задержали 19 октября 2017 года в 16:00 часов, после чего у него отобрали телефон, но компрометирующие фотографии были загружены в устройство примерно в 19:00. Эксперты установили, что телефоном парня продолжали пользоваться даже спустя месяц после его задержания, что является нарушением уголовно-процессуального закона.
Еще одним аргументом следствия была контрольная закупка проведенная оперативниками УНК через терминал «QIWI Банка», но и с ней оказалось не все чисто. Сумма выданных оперативникам денежных средств не совпала — 1200 рублей, с той, что была проведена по счету. И пускай расхождение оказалось небольшим, но это все равно серьезный «прокол». Адвокат Дмитрия Кремнева вообще полагает, что финансовая операция была фиктивной.
В конечном итоге, в феврале 2022 года Искитимский районный суд, после почти двухлетнего расследования, не обнаружил никаких улик, указывающих на виновность Дмитрия Кремнева. Молодой человек был полностью оправдан и освобожден из-под домашнего ареста, что дало ему возможность вернуться к обычной жизни.
Сегодня, 22 февраля 2024 года, суд признал Дмитрия виновным и назначил ему 9,5 лет лишения свободы. Мама и адвокат парня до сих пор пребывают в шоке, но заявляют, что продолжат бороться. Будет подана апелляционная жалоба.
— Это позор. Я не остановлюсь, я выступлю везде, где только смогу. Нет ни одного доказательства в пользу виновности Димы, они все указывают против оперативников. Когда вся эта история началась Диме был 21 год, сейчас уже 28. Они испортили жизнь ему, они испортили жизнь мне. Мы даже были уже согласны на условный срок, лишь бы вся эта история закончилась, чтобы они от нас отстали, — заявила редакции мама парня Ирина Кремнева.
«Прецедент» продолжит следить за этой историей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что забаррикадировавшемуся в кабинете сенатора новосибирцу запретили общаться с мамой.
Егор САФРОНОВ.