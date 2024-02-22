В фекальных стоках утонул дом на проспекте Металлургов в Волгограде

Маленькой фекальной Венецией стала территория дома на проспекте Металлургов, 27, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Из канализационного колодца который день течет вода. Жители опасаются, что здание, которое и без того держится на стяжках, окончательно рухнет, подмытое стоками.
«Мы обратились в компанию “Концессии водоснабжения” и получили ответ — обращаться по поводу устранения провала грунта в месте прохождения системы дворовой канализации на зеленой зоне в МКД следует в МУП “Горводоканал”, поскольку данная канализационная сеть концессионерам не передавалась», — поясняет директор УК «Тандем», обслуживающей данный дом, Сергей Додонов.
Жильцов этот ответ удивил — ведь оплачивают они услуги по поставке воды и тепла, а также за водоотведение именно «Концессиям». То есть, собирать деньги компания не против, а ликвидировать коммунальные аварии не желает.
Позвонив по телефону, указанному на сайте «Горводоканала», журналист vlg.aif.ru попал в контакт-центр коммунальных концессий. Там также заверили, что две эти организации никакого отношения друг к другу не имеют, однако назвали добавочный номер, по которому можно связаться с директором МУПа.
Дмитрий Рубцов подтвердил, что речь идет о серьезной аварии, предстоят земляные работы, но запланированы они почему-то только на 23 февраля. То есть, вода будет подмывать дом еще как минимум сутки, а в праздничный день жителей оставят без коммунального ресурса.
В пресс-службе мэрии пока не дают комментариев по данной ситуации, ссылаясь на необходимость уточнить информацию. Между тем, если случится, что дом рухнет и люди останутся без жилья, заняться проблемой расселения пенсионеров и семей с детьми мэрии все-таки придется.
В «Горводоканале» пообещали, что к вечеру пятницы разлом планируют устранить, vlg.aif.ru будет следить за развитием событий.