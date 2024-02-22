Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки»

26 января суд также вернул Останнии иск к блогеру Насте Ивлеевой и МТС о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб.: из заявления не следовало, что ущерб причинили совместные действия ответчиков. Отдельный иск к компании на ту же сумму суд принял к производству и теперь оставил его без рассмотрения.