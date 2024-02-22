Пилотов Ми-8 осудили в Ростовской области после смертельного инцидента на М-4

По данным следствия, все произошло в сентябре 2022 года. Командир экипажа вертолета Ми-8МТВ-2 передал управление летчику-штурману, который решить упростить полет и снизился на недопустимо малую высоту. Из-за этого верхняя часть фюзеляжа воздушного судна зацепила провода, после чего произошло обрушение фрагмента ЛЭП на Volkswagen Touran. Водитель этого автомобиля погиб от полученных травм.