Пилотов Ми-8 осудили в Ростовской области после смертельного инцидента на М-4

В Ростовской области двух пилотов вертолета Ми-8МТВ-2 осудили за нарушение при полете, которое привело к смерти водителя иномарки на трассе М-4 «Дон». Информация об этом опубликована на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда.
По статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов») мужчины получили по 2 года условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Также военных обязали не менять место жительства и службы без уведомления специальных госорганов.
Вердикт вынесли с учетом чистосердечного раскаяния подсудимых, а также положительных характеристик командования воинской части.
По данным следствия, все произошло в сентябре 2022 года. Командир экипажа вертолета Ми-8МТВ-2 передал управление летчику-штурману, который решить упростить полет и снизился на недопустимо малую высоту. Из-за этого верхняя часть фюзеляжа воздушного судна зацепила провода, после чего произошло обрушение фрагмента ЛЭП на Volkswagen Touran. Водитель этого автомобиля погиб от полученных травм.
Также механические повреждения получили сам вертолет и прицеп «КамАЗа», находившийся на трассе рядом с местом происшествия.