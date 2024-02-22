В Ростове боевика «Правого сектора»* отправили в тюрьму

В Ростове на пять лет осуждён боевик запрещённой террористической организации «Правый сектор»* Владимир Исупов. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде. В экстремистскую организацию Исупов вступил в 2022 году. В это время он находился в Ставропольском крае. Установлено, что 1 июля мужчина согласился оказать помощи в подготовке к террористическому акту — поджечь здание органов власти.