Мужчина стащил из антикафе в Петербурге сиба-ану и после бросил собаку на улице

Странная история произошла в антикафе «Фронтир» в Петербурге вечером 21 февраля. Один из посетителей гладил собаку породы сиба-ану, которая там живет. Сотрудники ничего подозрительного в этом не увидели, так как пес по кличке Франц живет в заведении и часто привлекает внимание гостей. Однако, когда они отвлеклись, мужчина схватил собаку и скрылся. Но, как позже выяснилось, далеко он с псом не ушел. Франца нашли брошенного одного на улице.