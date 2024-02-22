«Бог наказывает»: в омской епархии назвали пожар в монастыре уроком милосердия

«Слово “наказание” в старое время изначально означало не кару, а научение, урок. Именно в таком смысле мы, пастыри, говорим — “Бог наказывает”. Поэтому, безусловно, эти два несчастных происшествия — уроки. И уроки бдительности и серьёзного отношения к работающим электроприборам, особенно в ночную пору, и уроки милосердия и взаимопомощи. Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, местным администрации и жителям — их помощь помогла предотвратить тяжелые последствия, которые могли бы быть», — рассказали порталу Om1.ru в пресс-службе Омской епархии.