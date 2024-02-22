«Бог наказывает»: в омской епархии назвали пожар в монастыре уроком милосердия

Омичи шокированы двумя пожарами в храмах, которые произошли с разницей в два дня. И оба в посёлке Марьяновка. 19 февраля полностью сгорела деревянная церковь, которую строили на средства прихожан с 2013 года. А вечером 21 февраля стало известно о пожаре в Свято-Серафимовском монастыре. Огнём была уничтожена трапезная для паломников.
Трагические события вызвали у омичей много вопросов, в том числе «Могло ли происходящее стать наказанием Божием?». Об этом мы спросили у Омской епархии.
«Слово “наказание” в старое время изначально означало не кару, а научение, урок. Именно в таком смысле мы, пастыри, говорим — “Бог наказывает”. Поэтому, безусловно, эти два несчастных происшествия — уроки. И уроки бдительности и серьёзного отношения к работающим электроприборам, особенно в ночную пору, и уроки милосердия и взаимопомощи. Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, местным администрации и жителям — их помощь помогла предотвратить тяжелые последствия, которые могли бы быть», — рассказали порталу Om1.ru в пресс-службе Омской епархии.