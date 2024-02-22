Мошенники создали фейковый аккаунт главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Об этом сообщает пресс-служба администрации.
С фейкового аккаунта сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются сообщения. Они приходят от мошенников.
«Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию», — предупредили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«МК-Урал» ранее писал, что мошенники начали звонить от имени главы Березовского городского округа Евгения Писцова, подделывая его голос.
Мошенники, подделывая его аккаунт, начали вступать в переписку с контактами, которые взяли из его соцсетей. Они используют искусственный интеллект, с помощью которого синтезируют его голос.
От его имени предлагается сделать перевод средств на «безопасный счет», перечислить деньги.