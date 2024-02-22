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Мошенники создали фейковый аккаунт главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Неизвестные создали фейковый аккаунт, который оформлен под официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

С фейкового аккаунта сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются сообщения. Они приходят от мошенников.

«Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию», — предупредили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«МК-Урал» ранее писал, что мошенники начали звонить от имени главы Березовского городского округа Евгения Писцова, подделывая его голос.

Мошенники, подделывая его аккаунт, начали вступать в переписку с контактами, которые взяли из его соцсетей. Они используют искусственный интеллект, с помощью которого синтезируют его голос.

От его имени предлагается сделать перевод средств на «безопасный счет», перечислить деньги.