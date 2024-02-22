В Челябинске владелец Porsche Cayenne издевался над сотрудниками заправок: раз за разом заливал бензин и уезжал, не заплатив

В Челябинске водителя Porsche Cayenne наказали за воровство бензина с автозаправок.
Владелец дорогой иномарки пожалел денег на оплату горючего. 25-летний челябинец приезжал на АЗС, заливал топливо в бак, а потом сбегал, не заплатив. Отыскать его было проблематично, потому что «экономный» водитель ездил без номеров.
В суде доказали три эпизода воровства. В общей сложности челябинец получил бензина на 8,5 тыс. рублей.
После того, как его вычислили и призвали к ответу, водитель возместил заправкам финансовые потери. Но от наказания за кражу это его не спасло.
— Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.