В Свердловской области поезд насмерть сбил лося

В Свердловской области железнодорожный поезд насмерть сбил дикое животное. Транспорт наехал на лося на перегоне станции Лопатково — станции Туринск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
— В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» владельцы транспортных средств и организаций, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба, — отметили в ведомстве.
Транспортный прокурор вынес в адрес начальника Свердловской дирекции тяги представление. Фактическое возмещение ущерба находится на контроле ведомства.
Ранее, в декабре 2022 года, под Екатеринбургом водитель сбил косулю и уехал с места происшествия. Животное спасли автомобилисты, обнаружившее подбитое животное.