Обманула 30 человек на два миллиона: ростовскую гадалку отправили на пять лет в тюрьму за привороты, порчу и сглаз

— Я являюсь наследницей и хранительницей сакральных знаний, переданных мне по роду, — пафосно презентовала она сама себя в Сети. — Обучиться этому невозможно. Я вижу ваше прошлое, настоящее и будущее. С давних времен в моей семье по женской линии передался этот дар. И, наконец-то, пришел мой черед обладать им. С 13 лет помогаю людям своими способностями и силами. Стаж работы — 23 года.