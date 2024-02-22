Обманула 30 человек на два миллиона: ростовскую гадалку отправили на пять лет в тюрьму за привороты, порчу и сглаз

Кем только не называла себя 26-летняя ростовчанка в Интернете — и «провидицей Марией», и «гадалкой Марией Мореной», и «колдуньей Александрой». Женщина около двух лет зарабатывала себе на жизнь тем, что оказывала наивным ростовчанам, а также жителям других регионов, магические услуги.
ЗА СНЯТИЕ ПОРЧИ — 450 000, А ЗА ПРИВОРОТ — 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
На своем сайте каких только чудес не обещала маг своим клиентам. Бралась за все: и за чистки от негатива, и за наведение порчи и сглаза, и за привороты-отвороты.
— Я являюсь наследницей и хранительницей сакральных знаний, переданных мне по роду, — пафосно презентовала она сама себя в Сети. — Обучиться этому невозможно. Я вижу ваше прошлое, настоящее и будущее. С давних времен в моей семье по женской линии передался этот дар. И, наконец-то, пришел мой черед обладать им. С 13 лет помогаю людям своими способностями и силами. Стаж работы — 23 года.
Отбоя от клиентов не было. Суммы за колдовство ростовчанка называла самые разные: все зависело от платежеспособности клиента.
Так, один мужчина потерял 450 тысяч рублей после того, как «Морена» снимала с него порчу.
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» собеседник издания, еще одна клиентка — жительница другого региона — заплатила аферистке 40 тысяч рублей за одновременный отворот мужа и приворот любовника.
БОЛЬШЕ 15 ТОМОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
В общем, и вид услуг, и ценники были самые разные. Объединяло ритуалы одно — проку от них не было никакого. Люди не только не решали свои проблемы, но еще теряли деньги.
Известно, что жертвами аферистки стали, как минимум, 30 человек. Правда, десять клиентов все же отказались платить за воздух. В сумме материалы уголовного дела за мошенничество и покушение на него насчитывают аж 15 (!) томов.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 22 февраля Советский районный суд донской столицы огласил женщине приговор.
— В результате ее преступной деятельности гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил: значит, его еще можно обжаловать.