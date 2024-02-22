Как моряк из Новосибирска оказался в африканском плену?

«Они буквально в течение трех недель нас взяли, да забрали. Посольство российское тоже нам помогло, они нам привозили воду питьевую нормальную, потому что ни света, ничего у нас не было. Рад вернуться, 13 месяцев и четыре дня не был я дома», — рассказал каналу РЕН-ТВ моряк, который оказался в заложниках у агента.