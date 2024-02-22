Как моряк из Новосибирска оказался в африканском плену?

Моряк из Новосибирска Виктор Абусагитов больше года провел в африканской стране Мозамбик. Он вместе с другими членами экипажа коммерческого судна стали «заложниками» финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями. Подробности африканского плена — в материале nsk.aif.ru.
Долгожданное возвращение
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, сейчас Виктор прилетел в Новосибирск. Он не был дома 13 месяцев. Здесь моряка ждали родные и близкие.
Виктор Абусагитов и еще один россиянин, Вениамин Кривицкий, находились на борту рыболовецкого судна Volopas. Корабль оказался в порту Мапуту в Мозамбике. Он передвигался под флагом Камеруна. Судно на восемь месяцев застряло в порту без продуктов питания и электричества.
В Министерстве иностранных дел России указали, что всего на борту было пять человек, двое из них — соотечественники. После подтверждения информации дипломаты направили обращение к местным властям. Оказалось, что рыболовецкий корабль застрял на такой срок из-за финансового-имущественного спора между компанией-владельцем судна и местной фирмой-агентом.
Моряки продолжали получать зарплату и могли выходить в порт. Однако люди оказались в сложнейших условиях. Они записали видео с антисанитарными условиями на палубе. Температура воздуха в Мапуту держалась на отметке в +30 градусов. На грязных коробках и канатах моряки сушили одежду и постельное белье.
«Ночью невозможно спать, постоянно все мокрое», — объяснил ситуацию на видео новосибирец.
Морякам приходилось готовить еду на ржавом металлическим ящике посреди палубы.
Для того, чтобы привлечь внимание к условиям, экипаж вывесил большой плакат с призывом о помощи на английском языке: «Помогите! Помогите! Помогите! Мы команда корабля Volopas. Нам не отдают паспорта и не отправляют домой. Пожалуйста, опубликуйте наше обращение».
В январе 2024 года стало известно, что вопрос с доставкой моряков домой до сих пор не решен. Тогда к ситуации подключилась Генеральная прокуратура.
Без документов
Сотрудники ведомства установили, что компания, которая обслуживает судно под флагом Камеруна, отказалась оформлять морякам документы для въезда и выезда в другую страну. Местная миграционная служба забрала у граждан России загранпаспорта.
Еще одна проблема была связана с положением Конвенции о труде в морском судоходстве от 2006 года. Документ не распространяется на рыболовецкие судна.
22 февраля Виктор Абусагитов и Вениамин Кривицкий прилетели в Россию. Они поблагодарили Генеральную прокуратуру РФ за возвращение домой.
«Они буквально в течение трех недель нас взяли, да забрали. Посольство российское тоже нам помогло, они нам привозили воду питьевую нормальную, потому что ни света, ничего у нас не было. Рад вернуться, 13 месяцев и четыре дня не был я дома», — рассказал каналу РЕН-ТВ моряк, который оказался в заложниках у агента.