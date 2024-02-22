Пассажирка такси пострадала при столкновении двух легковушек в Минске

Пассажирка такси пострадала в результате в ДТП, которое произошло в центре Минска вечером в среду, 21 февраля 2024 года. Как рассказали в ГАИ, авария произошла около 20.10 на улице Кирова. Автомобиль Ford, за рулем которого находился 38-летний водитель, при осуществлении левого поворота не уступил дорогу легковушке KIA, двигавшейся по встречной полосе движения. Отметим, что KIA — автомобиль сервиса такси.