Суд в Новосибирске вынес новый приговор экс-главе Искитимского района Лагоде

Напомним, 13 октября прошлого года Искитимский районный суд признал экс-чиновника виновным в халатности по делу о продаже острова Огуречный на Новосибирском водохранилище и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. При этом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Лагода был освобожден от уголовной ответственности.