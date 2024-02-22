Суд в Новосибирске вынес новый приговор экс-главе Искитимского района Лагоде

Новосибирский областной суд в четверг, 22 февраля отменил приговор районного суда в отношении бывшего главы Искитимского района НСО Олега Логоды и постановил новый. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, 13 октября прошлого года Искитимский районный суд признал экс-чиновника виновным в халатности по делу о продаже острова Огуречный на Новосибирском водохранилище и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. При этом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Лагода был освобожден от уголовной ответственности.
Это решение было обжаловано прокуратурой региона и в результате было отменено судебной коллегией по уголовным делам Новосибирского облсуда.
Согласно новому приговору, Лагода признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанного с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
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