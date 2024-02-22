El Periodico показала поддельные документы угнавшего Ми-8 Кузьминова

Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика убили еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить.