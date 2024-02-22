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El Periodico показала поддельные документы угнавшего Ми-8 Кузьминова

Испанская El Periodico показала поддельные документы летчика Максима Кузьминова, по которым тот проживал в Испании. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990 году.
Источник: EL PERIÓDICO

Как отмечает газета, по подлинному документу, но с вымышленной личностью, он въехал в Испанию в октябре прошлого года.

Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика убили еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить.

Позже гибель Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.

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