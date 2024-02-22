В Волгограде двое 17-летних подростков грабили прохожих

В Волгограде задержали двух 17-летних подростков, которых подозревают в грабежах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, одно из преступлений они совершили 14 февраля на проспекте имени Ленина 1б.
Несовершеннолетние напали на прохожего и отобрали у него телефон, с помощью которого перевели на свой счет 24 тысячи рублей. Спустя несколько дней подростки избили другого мужчину на улице Хоперской, украв 75 тысяч рублей.
— При изучении личности подростков установлено, что несовершеннолетние где-либо не обучаются, не работают, характеризуются отрицательно, — уточнили в ведомстве.
На подростков возбудили уголовное дело по двум статьям (кража и разбой). Сегодня им изберут меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.