В школе в Перми с потолка рухнул кусок штукатурки после прорыва трубы

Кусок штукатурки обвалился после прорыва трубы в школе № 132 в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации города.
Изначально сообщение об инциденте появилось 22 февраля в телеграм-каналах.
«В пермской школе № 132 на улице Баумана с потолка отпал крупный кусок штукатурки. Благо, никого в этот момент в том месте не было. Обошлось без пострадавших», — говорилось в постах.
Случившееся сайту perm.aif.ru прокомментировали в администрации Перми. В мэрии подтвердили инцидент.
«Как сообщили в городском департаменте образования, выходные дни произошёл прорыв трубы на чердаке одного из зданий школы № 132, аварийную ситуацию оперативно устранили», — рассказали в администрации.
Как уточняет департамент образования Перми, место, где осыпался потолок, сразу огородили. В ближайшее время в образовательном учреждении устранят последствия коммунальной аварии, сделав ремонт.
«На образовательный процесс данная ситуация не повлияла», — сообщили в департаменте образования Перми.