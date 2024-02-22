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В школе в Перми с потолка рухнул кусок штукатурки после прорыва трубы

Инцидент произошёл в школе № 132.

Кусок штукатурки обвалился после прорыва трубы в школе № 132 в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации города.

Изначально сообщение об инциденте появилось 22 февраля в телеграм-каналах.

«В пермской школе № 132 на улице Баумана с потолка отпал крупный кусок штукатурки. Благо, никого в этот момент в том месте не было. Обошлось без пострадавших», — говорилось в постах.

Случившееся сайту perm.aif.ru прокомментировали в администрации Перми. В мэрии подтвердили инцидент.

«Как сообщили в городском департаменте образования, выходные дни произошёл прорыв трубы на чердаке одного из зданий школы № 132, аварийную ситуацию оперативно устранили», — рассказали в администрации.

Как уточняет департамент образования Перми, место, где осыпался потолок, сразу огородили. В ближайшее время в образовательном учреждении устранят последствия коммунальной аварии, сделав ремонт.

«На образовательный процесс данная ситуация не повлияла», — сообщили в департаменте образования Перми.

ЖКХ