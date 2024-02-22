Жительница Петербурга сломала ребра из-за резкого торможения автобуса

Поездка на пригородном автобусе закончилась для 76-летней жительницы Курортного района Петербурга в больнице. По предварительным данным, она вечером 21 февраля ехала из Сестрорецка в Кронштадт, по пути автобус резко затормозил, и она упала. В результате она сломала ребра и повредила два позвонка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Пострадавшую доставили в Городскую больницу № 40. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом трех ребер и перелом остистых отростков двух поясничных позвонков. Ее госпитализировали в отделение экстренной хирургии, — уточнил источник.
А 47-летняя жительница Пушкина травмировала шею, поскользнувшись на гололеде. Ее ранним утром 22 февраля забрали на скорой помощи от дома на улице Генерала Хазова. У женщины оказался сломан третий шейный позвонок.