Жительница Петербурга сломала ребра из-за резкого торможения автобуса

Поездка на пригородном автобусе закончилась для 76-летней жительницы Курортного района Петербурга в больнице. По предварительным данным, она вечером 21 февраля ехала из Сестрорецка в Кронштадт, по пути автобус резко затормозил, и она упала. В результате она сломала ребра и повредила два позвонка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».