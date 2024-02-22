Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына «убрали» сами украинцы

«Предателей не уважает ни одна сторона — ни враги, ни свои. Предатель есть предатель, его по-любому уберут рано или поздно. Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать… Поэтому они же (Украина — ред.), наверное, сами убрали его», — заявил отец Кузьминова в интервью телеканалу.
По словам отца, какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина» его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».