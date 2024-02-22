Жительница Долгоруково от скуки придумала труп в ванной

В Багратионовске полицейские привлекли к ответственности местную жительницу за заведомо ложный вызов специализированных служб.
В полицию обратилась 30-летняя жительница поселка Долгоруково, которая сообщила, что у нее в ванной комнате находится труп.
На указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа. Но полицейские не обнаружили следов преступления, труп также отсутствовал. Хозяйка дома, имевшая признаки алкогольного опьянения, объяснила, что вызвала полицейских от скуки.
В отношении местной жительницы полицейские составили протокол о заведомо ложном вызове специализированных служб. Решением мирового суда нарушительница признана виновной. В качестве наказания ей назначен административный штраф в размере 1 000 рублей.