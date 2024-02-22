В Краснодаре в ДТП пострадали 4 пассажиров «Мазды» и водитель «Тойоты»

47-летний местный житель за рулем автомобиля «Тойота» двигался по улице Калинина со стороны станицы Елизаветинской в сторону улицы Академика Лукьяненко. Когда он поворачивал налево на перекрестке с улицей Западный Обход, в этот момент по встречному к нему направлению ехал автомобиль «Мазда» под управлением 24-летнего гражданина Узбекистана. Транспортные средства столкнулись, и «Мазду» отбросило на металлический забор. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель «Тойоты», а также трое пассажиров «Мазды» (предварительно граждане Узбекистана). Всем им оказали необходимую медпомощь.