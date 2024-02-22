Отец воронежской девочки, выкинувшей младенца, не знал о ее беременности

По словам мужчины, он не замечал её беременность дочки. 17-летняя мать не состояла на учёте в женской консультации и не обращалась за помощью к медикам, родив самостоятельно. Её экстренно госпитализировали, провели операцию, и сейчас она находится под наблюдением врачей.