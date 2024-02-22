Отец воронежской девочки, выкинувшей младенца, не знал о ее беременности

17-летняя девушка, родившая ребёнка и выбросившая его с четвертого этажа, живет с отцом в Левобережном районе Воронежа, сообщает «МОË! Online».
По словам мужчины, он не замечал её беременность дочки. 17-летняя мать не состояла на учёте в женской консультации и не обращалась за помощью к медикам, родив самостоятельно. Её экстренно госпитализировали, провели операцию, и сейчас она находится под наблюдением врачей.
Напомним, что жительница родила дома мальчика с 17 на 18 февраля. Мать рассказала сотрудникам полиции, что малыш родился мёртвым. Она решила избавиться от тела, выкинув его из окна. Новорожденный получил смертельную травму. В рамках следственно-оперативных мероприятий быстро удалось установить мать погибшего.