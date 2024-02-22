ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи на авдеевском направлении

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.