Российские войска поразили установку и заряжающую машину Patriot

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ЗРК Patriot производства США», — говорится в сообщении.
Также были поражены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах.
Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.
«Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области», — сообщили в Минобороны.
Ранее, 3 февраля, сообщалось о наличии у Украины пяти батарей Patriot. В каждую из них входит от шести до восьми пусковых установок с четырьмя ракетами.
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