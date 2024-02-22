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Российские войска поразили установку и заряжающую машину Patriot

Российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 22 февраля сообщило Минобороны РФ.
Источник: AP 2023

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ЗРК Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Также были поражены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

«Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области», — сообщили в Минобороны.

Ранее, 3 февраля, сообщалось о наличии у Украины пяти батарей Patriot. В каждую из них входит от шести до восьми пусковых установок с четырьмя ракетами.

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