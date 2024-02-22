Казахстанец давал деньги в долг под 15% и оказался в суде

Отметим, что по ч.1 ст. 463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.