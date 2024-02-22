В Татарстане чиновница разозлила народ, выложив видео о «непыльной» работе. Скандал разразился не на шутку и в минуты облетел все интернет-сообщества республики.
В социальных сетях появилась информация о том, что помощница главы исполкома Тукаевского района Эльвина Авзалова жалуется на постоянные звонки в связи с неубранными дорогами. Она просит людей не беспокоить ее и не спрашивать, когда дороги будут убраны, потому что она сама не в курсе.
Это видео вызвало оживленные обсуждения среди жителей, у которых появилось множество вопросов к местной администрации, нанимавшей Авзалову.
Глава исполкома сначала отчитал помощницу, а затем решено было полностью уволить ее. Уточняется, что она была на испытательном сроке. В связи с произошедшим власти выразили извинения.