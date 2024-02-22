В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка.