В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка.
«Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка “Гиацинт-С” и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — отметили в ведомстве.