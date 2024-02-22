Столичного адвоката осудили на 11 лет

Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были её гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.
Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.