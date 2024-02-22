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Столичного адвоката осудили на 11 лет

Адвокат, представляя интересы своих подзащитных с целью извлечения выгоды, путем неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере завладела денежными средствами граждан на общую сумму 164,9 млн. тенге, передает DKNews.kz.
Источник: kazpravda.kz

Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были её гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.

Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.