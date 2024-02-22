В Волгоградской области ФСБ накрыла лабораторию с более 100 кг наркотика

Сотрудники ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков в Волгоградской области. Двоих жителей региона задержали, в доме одного из них нашли около 10 килограммов мефедрона и 99 килограммов прекурсора для его изготовления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ России по Волгоградской области.
— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в домовладении 41-летнего задержанного обнаружены и изъяты пластиковые контейнеры с порошком серого цвета, — рассказали в ведомстве.
Нарколаборатория работала в обычном частном доме. Внутри оперативники обнаружили множество пластиковых контейнеров. По результатам экспертизы, проведенной ЭКЦ регионального главка МВД, внутри был мефедрон. В стоящих рядом канистрах — огромное количество прекурсора 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он, используемого для его изготовления.
На волгоградцев завели уголовное дело по двум статьям за незаконное производство наркотических средств, а также приобретение и хранение прекурсоров. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит минимум 15 лет лишения свободы либо пожизненный срок.