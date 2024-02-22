В Волгоградской области ФСБ накрыла лабораторию с более 100 кг наркотика

Сотрудники ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков в Волгоградской области. Двоих жителей региона задержали, в доме одного из них нашли около 10 килограммов мефедрона и 99 килограммов прекурсора для его изготовления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ России по Волгоградской области.