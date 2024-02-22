На севере Волгограда загорелась крыша лакокрасочного цеха

22 февраля в обеденное время на севере Волгограда случился крупный пожар в цехе по производству лакокрасочных покрытий. В Тракторозаводском районе загорелась крыша нежилого здания. Спасатели выехали на место в 13.52 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящий момент на месте работают сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда.
— Предварительная площадь пожара 450 квадратов. На месте работают подразделения 1 пожарно-спасательного отряда. На месте работают 20 единиц техники и 63 человека, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 58 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет. Угрозы нет. Причины ЧП устанавливаются.