На севере Волгограда загорелась крыша лакокрасочного цеха

22 февраля в обеденное время на севере Волгограда случился крупный пожар в цехе по производству лакокрасочных покрытий. В Тракторозаводском районе загорелась крыша нежилого здания. Спасатели выехали на место в 13.52 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящий момент на месте работают сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда.