У пенсионерки в автобусе из кармана украли IPhone 13 в Астане

В полицию с заявлением обратилась жительница города, ставшая жертвой карманника. По словам 61-летней женщины, кража была совершена в общественном транспорте в 08.00 часов утра. О пропаже телефона потерпевшая сообщила в полицию спустя три дня. Мужчина, воспользовавшись скоплением людей, вытащил из кармана пальто женщины сотовый телефон, причинив материальный ущерб — 600 тысяч тенге.