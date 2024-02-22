У пенсионерки в автобусе из кармана украли IPhone 13 в Астане

В полицию с заявлением обратилась жительница города, ставшая жертвой карманника. По словам 61-летней женщины, кража была совершена в общественном транспорте в 08.00 часов утра. О пропаже телефона потерпевшая сообщила в полицию спустя три дня. Мужчина, воспользовавшись скоплением людей, вытащил из кармана пальто женщины сотовый телефон, причинив материальный ущерб — 600 тысяч тенге.
Сотрудниками криминальной полиции УП района Алматы, злоумышленник был установлен. Им оказался 40-летний житель города, ранее судимый. Злоумышленник установил свою sim-карту в устройство. В течение трех дней он успешно пользовался телефоном.
По данному факту проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты, проводится проверка его причастности к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.