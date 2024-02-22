На севере Волгограда загорелся цех по производству лаков и красок

Огонь распространился на цех по производству лакокрасочного покрытия.
Спасатели узнали о пожаре в Тракторозаводском районе 22 февраля в 13.52. В четверг загорелась кровля бетонного здания цеха по производству лаков и красок размером 50×100. Общая площадь горения — 450 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
На ЧП среагировали подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда. Для тушения пожара задействовали 20 единиц техники и 63 человека, в том числе 18 единиц техники и 58 сотрудников МЧС.
По предварительным данным, во время горения цеха никто не пострадал.