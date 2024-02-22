На севере Волгограда загорелся цех по производству лаков и красок

Спасатели узнали о пожаре в Тракторозаводском районе 22 февраля в 13.52. В четверг загорелась кровля бетонного здания цеха по производству лаков и красок размером 50×100. Общая площадь горения — 450 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.