Житель Светлогорска угнал машину матери и устроил ДТП

45-летний житель Светлогорска, угнавший автомобиль своей матери и устроивший на нем ДТП, получил 2 года принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В мае прошлого года мужчина был пьян, он без спросу взял у матери ключи от ее автомобиля «Фольксваген Пассат», доехал до светлогорской школы, где врезался в ограждение.
Автомобиль оказался разбит, сам водитель не пострадал.
Очевидцы ДТП, вызвали сотрудников ГИБДД.
Пройти освидетельствование как на месте, так и в больнице, водитель отказался.
Интересно, что в 2022 году его лишали прав за отказ о прохождении медицинского освидетельствования.
Теперь в течение 2 лет принудительных работ с мужчины будут удерживать в доход государства 15% из заработка. Также он не сможет сесть за руль в течение 2 лет и 6 месяцев.