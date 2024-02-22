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Житель Светлогорска угнал машину матери и устроил ДТП

45-летнего мужчину, который взял машину матери и попал в ДТП, будут судить.

45-летний житель Светлогорска, угнавший автомобиль своей матери и устроивший на нем ДТП, получил 2 года принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В мае прошлого года мужчина был пьян, он без спросу взял у матери ключи от ее автомобиля «Фольксваген Пассат», доехал до светлогорской школы, где врезался в ограждение.

Автомобиль оказался разбит, сам водитель не пострадал.

Очевидцы ДТП, вызвали сотрудников ГИБДД.

Пройти освидетельствование как на месте, так и в больнице, водитель отказался.

Интересно, что в 2022 году его лишали прав за отказ о прохождении медицинского освидетельствования.

Теперь в течение 2 лет принудительных работ с мужчины будут удерживать в доход государства 15% из заработка. Также он не сможет сесть за руль в течение 2 лет и 6 месяцев.

ГИБДД