В Новосибирске суд рассматривает дело лже-минера, который обещал взорвать ГЭС

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствие установило, как мужчина дважды позвонил в полицию с угрозами взрыва: первый раз 6 мая 2023 года, утверждая о спрятанных гранатометах для нападения на Парад Победы, и второй раз 12 июля, угрожая взрывом Новосибирской ГЭС. Оба раза заявления не подтвердились, и Владимира задержали 14 июля 2023 года.