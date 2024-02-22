Две гранаты нашел житель Кокшетау в мусорном контейнере

«Вместе с тем полицейские поблагодарили горожанина за активную гражданскую позицию и своевременные меры. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов или оружия следует незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по месту жительства. Необходимо помнить, что такие предметы могут нести реальную угрозу не только для вас, но и окружающих, поэтому категорически запрещается бросать или вскрывать найденный предмет, чтобы не произошла детонация», — заключили в ДП.