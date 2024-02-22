Две гранаты нашел житель Кокшетау в мусорном контейнере

По информации ДП Акмолинской области, необычную находку горожанин принес в управление полиции 22 февраля.
«По словам мужчины, гранаты он нашел в мусорном контейнере в микрорайоне Сарыарка и во избежание последствий решил сдать в органы внутренних дел. Незамедлительно специалистами-взрывотехниками был проведен осмотр предметов и вынесено заключение, что принесенные предметы имеют внешнее сходство с гранатой Ф-1 и РГД», — говорится в сообщении.
Также специалисты установили, что предметы не являются боевыми: они не имеют запала, а потому не представляют угрозы для окружающих. По мнению специалистов, данные «гранаты» являются учебными и применяются в качестве учебного пособия на уроках по начальной военной подготовке.
«Вместе с тем полицейские поблагодарили горожанина за активную гражданскую позицию и своевременные меры. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов или оружия следует незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по месту жительства. Необходимо помнить, что такие предметы могут нести реальную угрозу не только для вас, но и окружающих, поэтому категорически запрещается бросать или вскрывать найденный предмет, чтобы не произошла детонация», — заключили в ДП.