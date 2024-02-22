Под Самарой 21 февраля прорвало нефтепровод

Инцидент случился вечером 21 февраля, но информация о разгерметизации магистрального нефтепровода диаметром 700 мм поступила в оперативно-дежурную службу 22 февраля в 12:49. На данный момент уточняется площадь загрязнения и объем вылитой нефти. Угроз для ближайших водоемов, в частности для Черной речки, находящейся в 0,5 км от места прорыва, не обнаружили.