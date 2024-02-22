Под Самарой 21 февраля прорвало нефтепровод

В Самарской области в четверг, 22 февраля, стало известно, что в Волжском районе произошел прорыв нефтепровода. Серьезный разлив продукта случился в поселке Рамушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент случился вечером 21 февраля, но информация о разгерметизации магистрального нефтепровода диаметром 700 мм поступила в оперативно-дежурную службу 22 февраля в 12:49. На данный момент уточняется площадь загрязнения и объем вылитой нефти. Угроз для ближайших водоемов, в частности для Черной речки, находящейся в 0,5 км от места прорыва, не обнаружили.
Сотрудники специализированных служб активно работают на месте ЧП. Для ликвидации последствий привлечены 51 человек и 22 единицы техники, в том числе 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России.