Причину пожара на севере Волгограда назвали в прокуратуре

Открытый огонь ликвидировали на пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда, где днем 22 февраля вспыхнул производственный цех, сообщают в региональном ГУ МЧС. В прокуратуре области уточнили, что предприятие на улице Лавренева специализируется на производстве жидкой теплоизоляции и гидрозащиты.
На место происшествия выезжал прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков. Надзорное ведомство организовало проверку по факту возгорания. По предварительным данным, озвученным прокуратурой области, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Пожар сняли на видео.
О пожаре стало известно около 13.50, о ликвидации открытого горения объявлено в 15.18. Насколько известно на настоящий момент, погибших и пострадавших в пожаре нет. Ранее стало известно, что легковой Ford сгорел дотла на Третьей Продольной в Волгограде.