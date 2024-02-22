Причину пожара на севере Волгограда назвали в прокуратуре

О пожаре стало известно около 13.50, о ликвидации открытого горения объявлено в 15.18. Насколько известно на настоящий момент, погибших и пострадавших в пожаре нет. Ранее стало известно, что легковой Ford сгорел дотла на Третьей Продольной в Волгограде.