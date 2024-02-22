В Анапе осудят молодых людей, подозреваемых в нападении на прохожих

В отношении 21-летнего и 23-летнего парей уже утверждено обвинительное заключение по части 2 статьи 162 УК РФ.
В пресс-службе кубанской прокуратуры сообщили, что в январе текущего года фигуранты находились в Анапе возле дома на улице Владимирской, 5. Там подозреваемые заметили незнакомую пару 40 и 50 лет. По данным следствия, парни приняли прохожих за наркосбытчиков и решили совершить в отношении них разбойное нападение.
«Реализуя преступный умысел, один из нападавших стал угрожать гражданам применением оружия, демонстрируя макет пистолета “Макарова”, другой — требовал передать ценное имущество либо указать место его нахождения. Восприняв угрозу как реальную, один из потерпевших сообщил, что у него на банковском счёте имеются деньги и предложил нападавшим проследовать к ближайшему банкомату с целью их снятия взамен на то, что они отпустят вторую потерпевшую. Затем все проследовали к банкомату, где гражданин обналичил 10 000 рублей и передал их злоумышленникам», — прокомментировали в ведомстве.
На данный момент уголовное дело передано в суд. Фигуранты могут провести до 10 лет за решёткой.