В Анапе осудят молодых людей, подозреваемых в нападении на прохожих

«Реализуя преступный умысел, один из нападавших стал угрожать гражданам применением оружия, демонстрируя макет пистолета “Макарова”, другой — требовал передать ценное имущество либо указать место его нахождения. Восприняв угрозу как реальную, один из потерпевших сообщил, что у него на банковском счёте имеются деньги и предложил нападавшим проследовать к ближайшему банкомату с целью их снятия взамен на то, что они отпустят вторую потерпевшую. Затем все проследовали к банкомату, где гражданин обналичил 10 000 рублей и передал их злоумышленникам», — прокомментировали в ведомстве.