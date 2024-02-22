На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии

Ранее волонтерская организация «Альтернатива» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что гражданин Белоруссии в мае 2023 года приехал в Россию для работы на пилораме, но попал на ферму под Первоуральском, где у него забрали все документы. По данным волонтеров, в обязанности мужчины входил уход за коровами и помощь по хозяйству, но за 10 месяцев заработную плату ему ни разу не заплатили, а также избили за потерянный скот.