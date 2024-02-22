Обыски у членов праворадикальных группировок прошли в Нижнем Новгороде

Составные части огнестрельного оружия и патронов, самодельные боевые пистолеты, аэрозольные и пиротехнические снаряды с поражающими элементами, граната, компоненты взрывных устройств, а также экстремистская и террористическая символика и литература изъяты у 13 жителей Нижегородской области нижегородскими подразделениями УФСБ и МВД 21 февраля. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.
Известно, что нижегородцы, у которых прошли обыски, являются представителями различных праворадикальных группировок, в том числе «Русского добровольческого корпуса»* и «Легиона свобода России»* (признаны террористическими и запрещены на территории РФ).
Праворадикалы еще в 2023 году создали сообщество, пропагандирующее национализм и совершение преступлений по мотивам политической, национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти.
Среди выявленных экстремистов есть и граждане Украины, которые получили гражданство РФ в 2022 году. Сейчас силовики ищут их сообщников. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде студент спалил иномарку выстрелом из аэрозольного пистолета.
*включены в список террористических организаций, запрещены на территории России.