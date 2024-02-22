Обыски у членов праворадикальных группировок прошли в Нижнем Новгороде

Составные части огнестрельного оружия и патронов, самодельные боевые пистолеты, аэрозольные и пиротехнические снаряды с поражающими элементами, граната, компоненты взрывных устройств, а также экстремистская и террористическая символика и литература изъяты у 13 жителей Нижегородской области нижегородскими подразделениями УФСБ и МВД 21 февраля. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.